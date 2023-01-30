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Российская «дочка» Apple сменила гендиректора

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская «дочка» Apple — ООО «Эппл Рус» — с 27 января сменила гендиректора, следует из данных ЕГРЮЛ. Им стал Александр Котилевский, который в 2019 году был назначен ответственным в компании за локализацию персональных данных россиян.

Российская «дочка» Apple сменила гендиректора

Смена генерального директора обусловлена давно проводимой политикой компании невыполнения требований российского законодательства по обработке персональных данных, вылившейся в привлечение ООО «Эппл Рус» к административной ответственности, считает специалист юридической компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх.

В июле Мировой суд Таганского района назначил Apple штраф в 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории России. 

«Назначение генеральным директором лица, ранее реализовывавшего в компании процедуру локализации персональных данных, свидетельствует о намерениях "ушедшей с российского рынка" компании минимизировать потенциальные риски привлечения к ответственности за аналогичные нарушения в будущем, из чего следует вывод о формальном продолжении деятельности компании в России. Как минимум, от гарантийных обязательств в РФ американский бренд не отказывался», — сообщил RB.RU Попельнюх. 

Также, по его словам, можно предположить, что Apple не исключает своего полноценного возвращения на российский рынок в обозримом будущем.

Генеральный директор Infoline Иван Федяков обратил внимание на отчетность ООО «Эппл Рус» за 2021 год. По итогам года компании удалось увеличить выручку на 45% — до 386 млрд рублей, а прибыль от продаж компании выросла на 10,6% и достигла 14,4 млрд рублей.

«Очевидно, что у компании были активы в РФ, которые им не удалось реализовать и будет невозможно вывезти. Поэтому, думаю, то, что осталось, хочется кому-то поделить», — считает Федяков. 

В глобальном офисе Apple не ответили на запрос RB.RU. 

Apple в России представлена ООО «Эппл Рус». В марте Apple остановила поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине. Однако техника поступает в страну в рамках параллельного импорта. 

Фото на обложке: Unsplash

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