Apple сократит зарплату Тиму Куку почти в два раза

Зарплата генерального директора Apple Тима Кука в 2023 году будет сокращена более чем на 40% — до $49 млн. Об этом сообщается в документах корпорации, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Компания отмечает, что решение о сокращении было принято по просьбе самого Кука — так он отреагировал на результаты голосования акционеров по вопросу его вознаграждения.
Кук в 2023 году должен получить $49 млн вознаграждения за свою работу, из которых $3 млн — базовый оклад, $6 млн — премия, и $40 млн — выплаты акциями.
Сумма вознаграждения акциями, как сообщается, будет уменьшена с $75 млн до $40 млн.
Совокупно по итогам 2022 года Тим Кук получил около $83 млн акциями, $12 млн премиальных и $3 млн в виде зарплаты.
В начале 2022 года консалтинговая компания Institutional Shareholder Services раскритиковала акционеров Apple из-за размера предыдущего компенсационного пакета Кука, однако большинство акционеров все же проголосовали за его одобрение.
Фото на обложке: Unsplash
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