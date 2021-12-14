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Apple выпустила обновление iOS с функцией выбора цифрового наследника

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Apple выпустила обновление iOS 15.2 с функцией «Цифровое наследство» (Digital Legacy). Функция позволит пользователю выбрать человека, который после его смерти получит доступ к учетной записи.

Apple выпустила обновление iOS с функцией выбора цифрового наследника

«Вкладка "Цифровое наследство" позволяет выбрать определенных людей в качестве контактов, которые в случае вашей смерти смогут получить доступ к вашему аккаунту в iCloud и к личным данным», — говорится в сообщении на официальном сайте для разработчиков компании Apple.

Ранее, согласно правилам iCloud, данные владельца устройства Apple после смерти не мог получить никто. Теперь каждый пользователь сможет выбрать до пяти наследников.

После смерти пользователя наследники смогут получить доступ к его личным данным, среди которых:

  • заметки;
  • контакты;
  • почта;
  • история звонков;
  • резервная копия в iCloud и др.

Подписки, которые пользователь приобрел с помощью идентификатора Apple ID, и данные, хранящиеся в их связке ключей, такие как платежная информация и пароли,+ не будут доступны.

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Фото на обложке: Neirfy / Shutterstock

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