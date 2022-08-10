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Дуров обвинил Apple в затягивании процесса выпуска обновления Telegram

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Павел Дуров в очередной раз выступил с критикой политики Apple – на этот раз он обвинил компанию в затягивании процесса выпуска обновления Telegram, которое «совершит революцию в выражении мыслей при обмене сообщениями».

Дуров обвинил Apple в затягивании процесса выпуска обновления Telegram

Пост с критикой Apple Павел Дуров опубликовал своем канале в Telegram.

Основатель Telegram обвинил Apple в том, что компания уже две недели без объяснения причин и каких-либо отзывов не выпускает обновление Telegram. По словам Дурова, это обновление совершит революцию в том, как люди общаются при обмене сообщениями.

«Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, получает такое обращение, можно только представить, с какими трудностями сталкиваются разработчики небольших приложений», – написал Дуров.

Дуров подчеркнул, что действия Apple приводят к финансовым потерям для «сотен тысяч» приложений по всему миру.

Павел Дуров неоднократно выступал с критикой в отношении политики Apple. В последний раз он заявил, что Apple продает устаревшее оборудование по завышенным ценам.

Также Дуров нелестно высказывался в адрес разработчиков WhatsApp – в декабре 2021 года он раскритиковал команду мессенджера за наличие лазеек в безопасности — бэкдоров, которые внедряются по приказу властей США. В феврале 2022 года Дуров обратил внимание на обнаружение уязвимости, с помощью которой хакеры могли получить доступ к перепискам пользователей.

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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