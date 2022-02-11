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Apple меняет должности сотрудников при увольнении на самые низкие — The Washington Post

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие сотрудники Apple рассказали о манипуляциях компании с «трудовыми книжками». Когда человек увольняется из Apple, его «задним числом» переводят на самую низкую должность. Это создает проблемы с дальнейшим трудоустройством, пожаловались сотрудники.

Apple меняет должности сотрудников при увольнении на самые низкие — The Washington Post

Статью о кадровой практике Apple опубликовала The Washington Post.

Внимание к тому, что Apple меняет должности при увольнении, привлекла бывшая сотрудница компании Шер Скарлетт, обратившись в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Работая в Apple инженером-программистом, при увольнении она стала «младшим сотрудником».

Нередко к названию должности добавляют слово Associate, что можно определить как «помощник». Так поступают со всеми сотрудниками вне зависимости от их позиции, которые увольняются из Apple, уточняет газета. Аналогичную практику применяют и к тем, кто уходит в отпуск. 

Скарлетт рассказала, что у нее возникли проблемы с трудоустройством. Потенциальный работодатель слишком долго проверял ее резюме, в результате чего отозвал предложение о работе.

Представитель Apple Джош Розенсток пояснил газете, что компания действительно использует практику изменения должности сотрудника при увольнении. Однако Розенсток не стал пояснять, зачем компания это делает.

Юристы бывших сотрудников Apple выясняют, насколько законно действует Apple в отношении бывших сотрудников. По словам одного из адвокатов, такая практика пагубно сказывается на экономических интересах бывших сотрудников Apple.

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Фото на обложке: Heerapix / Shutterstock

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