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Apple подала заявку на патент стеклянного компьютера

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания Apple подала заявку в американское Бюро патентов на регистрацию стеклянного iMac. Первыми на это обратили внимание Patently Apple.

Apple подала заявку на патент стеклянного компьютера


Источник: The Verge

В заявке представлены несколько прототипов стеклянного iMac. Предполагается, что в стеклянном моноблоке iMac будут объединены дисплей, клавиатура и тачпады. Также его можно будет согнуть по линии их соединения. Процессоры и порты будут располагаться на задней стороне iMac, в поддерживающем блоке.
Источник: The Verge

В другой версии компьютера клавиатура вынесена за пределы корпуса. В этом  прототипе вместо монитора можно использовать ноутбук MacBook.

Как отмечает The Verge, Apple впервые хочет использовать так много стекла в своем устройстве. Издание также обратило внимание на то, что этот патент указывает на планы компании по дальнейшему развитию iMac с объединенными частями.

В конце 2019 года Apple представила новый MacBook Pro. По заявлению представителей компании, это самый мощный ноутбук в истории Apple.

Его цена в максимальной комплектации составила $6099, или 393 тысячи рублей по курсу ЦБ на момент написания новости. Тогда портал недвижимости Domofond.ru посчитал, сколько месяцев можно снимать двухкомнатную квартиру в России на эти деньги. Выяснилось, что дольше всего снимать квартиру по цене ноутбука получится в Курске или Волжске Волгоградской области. 

Фото: Krisda / Shutterstock

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