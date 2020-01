Apple подала заявку на патент стеклянного компьютера

Источник: The Verge



В заявке представлены несколько прототипов стеклянного iMac. Предполагается, что в стеклянном моноблоке iMac будут объединены дисплей, клавиатура и тачпады. Также его можно будет согнуть по линии их соединения. Процессоры и порты будут располагаться на задней стороне iMac, в поддерживающем блоке.

В другой версии компьютера клавиатура вынесена за пределы корпуса. В этом прототипе вместо монитора можно использовать ноутбук MacBook.



Как отмечает The Verge, Apple впервые хочет использовать так много стекла в своем устройстве. Издание также обратило внимание на то, что этот патент указывает на планы компании по дальнейшему развитию iMac с объединенными частями.

В конце 2019 года Apple представила новый MacBook Pro. По заявлению представителей компании, это самый мощный ноутбук в истории Apple.



Его цена в максимальной комплектации составила $6099, или 393 тысячи рублей по курсу ЦБ на момент написания новости. Тогда портал недвижимости Domofond.ru посчитал, сколько месяцев можно снимать двухкомнатную квартиру в России на эти деньги. Выяснилось, что дольше всего снимать квартиру по цене ноутбука получится в Курске или Волжске Волгоградской области.