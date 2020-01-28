Apple подала заявку на патент стеклянного компьютера
Компания Apple подала заявку в американское Бюро патентов на регистрацию стеклянного iMac. Первыми на это обратили внимание Patently Apple.
Источник: The Verge
В заявке представлены несколько прототипов стеклянного iMac. Предполагается, что в стеклянном моноблоке iMac будут объединены дисплей, клавиатура и тачпады. Также его можно будет согнуть по линии их соединения. Процессоры и порты будут располагаться на задней стороне iMac, в поддерживающем блоке.
Источник: The Verge
В другой версии компьютера клавиатура вынесена за пределы корпуса. В этом прототипе вместо монитора можно использовать ноутбук MacBook.
Как отмечает The Verge, Apple впервые хочет использовать так много стекла в своем устройстве. Издание также обратило внимание на то, что этот патент указывает на планы компании по дальнейшему развитию iMac с объединенными частями.
В конце 2019 года Apple представила новый MacBook Pro. По заявлению представителей компании, это самый мощный ноутбук в истории Apple.
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