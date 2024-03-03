Пользователи подали в суд на Apple из-за слишком высоких цен на iCloud

В Окружной суд США Северного округа Калифорнии подан коллективный иск против Apple. Компанию обвиняют в завышении цен на iCloud и нарушении антимонопольного законодательства.
Иск подан юридической фирмой Hagens Berman от имени главного истца Джулианны Феликс Гамбоа. Apple обвиняется в нарушении Закона Шермана и Закона Клейтона. В документе утверждается, что IT-гигант установил «незаконную монополию» благодаря своей политике облачного хранения iOS.
Ключевым аргументом стало ограничение со стороны Apple, заставляющее владельцев устройств использовать исключительно iCloud для резервного копирования всех типов файлов.
Издание AppleInsider, обратившее внимание на документ, отмечает, что конкурент Apple Samsung, например, дает пользователям возможность осуществлять резервное копирование как с помощью Samsung Drive, так и через Google Drive.
Сообщается, что расследование в отношении iCloud пока ведется, но похоже, что «нет никаких технологических или связанных с безопасностью оправданий для подобного ограничения выбора пользователя».
Этот иск станет одним из многих обвинений Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Например, в январе компании пришлось внести изменения в правила App Store, которые ранее обязывали разработчиков приложений поддерживать функцию «Войти с Apple».
А в феврале стало известно, что Еврокомиссия намерена оштрафовать компанию на €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства в сфере музыкального стриминга после жалобы Spotify.
Фото: nikkimeel / Shutterstock
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