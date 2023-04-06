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Apple прекратит поддержку базовых приложений на старых iPhone

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Базовые приложения Apple перестанут работать на старых iPhone. Это касается смартфонов, выпущенных до 2013 года (iPhone 5S и ранее). Функции App Store, Siri и «Карты» станут недоступны.

Apple прекратит поддержку базовых приложений на старых iPhone

О прекращении поддержки базовых функций Apple на старых моделях iPhone говорится на сайте поддержки Apple.

На моделях старше 2013 года, то есть от iPhone 5S и ранее, перестанут работать App Store, Siri и «Карты». Доступным останется только облачный сервис iCloud.

По сообщению портала 9to5Mac, будет прекращена поддержка устройств, работающих на iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11.

Дата прекращения поддержки не называется, но Apple предупреждает, что владельцы устройств вскоре получат уведомления о необходимости обновить операционную систему до релевантной версии, если это возможно.

Фото на обложке: Lukas Gojda / Shutterstock

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