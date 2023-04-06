Apple прекратит поддержку базовых приложений на старых iPhone

Базовые приложения Apple перестанут работать на старых iPhone. Это касается смартфонов, выпущенных до 2013 года (iPhone 5S и ранее). Функции App Store, Siri и «Карты» станут недоступны.
О прекращении поддержки базовых функций Apple на старых моделях iPhone говорится на сайте поддержки Apple.
На моделях старше 2013 года, то есть от iPhone 5S и ранее, перестанут работать App Store, Siri и «Карты». Доступным останется только облачный сервис iCloud.
По сообщению портала 9to5Mac, будет прекращена поддержка устройств, работающих на iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11.
Дата прекращения поддержки не называется, но Apple предупреждает, что владельцы устройств вскоре получат уведомления о необходимости обновить операционную систему до релевантной версии, если это возможно.
Фото на обложке: Lukas Gojda /
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