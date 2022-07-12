Apple, Zoom и владельца SpeedTest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
На 1 млн рублей по этой же причине оштрафованы Zoom и компания Ookla, владеющая сервисом для измерения скорости интернета SpeedTest, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Apple, Zoom и Ookla признаны виновными по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.
Протокол в отношении Apple была составлен в конце мая, компании грозил штраф в размере до 6 млн рублей.
Представители Apple в ходе заседания отметили, что к ответственности привлекается ненадлежащее юрлицо: Apple Inc, в отношении которой был наложен штраф, по их словам, не занимается обработкой персональных данных. Эту функцию выполняет Apple Distribution International Ltd, пишет ТАСС.
28 июня за отказ локализовать данные суд также оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн рублей, на 1 млн рублей — службу экспресс-доставки United Parcel Service (UPS).
Фото на обложке: Unsplash
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