Apple разрабатывает премиум-предложения по размещению роликов в прямых эфирах матчей MLS

Корпорация Apple, заключившая десятилетний контракт на эксклюзивные трансляции по Apple TV матчей Высшей футбольной лиги США и Канады MLS, намерена отдельно продвигать направление продажи рекламы во время прямых эфиров и повторов игр, начиная с 2023 года, выяснило агентство Bloomberg.

По информации не названных источников, компания проводит переговоры с рекламными партнерами и спонсорами MLS в преддверии первых февральских объявлений о рекламных возможностях в рамках показов футбольных матчей и связанных с ними шоу.

Техногигант заключил 10-летнее соглашение о трансляции игр MLS в рамках нового сервиса подписки, а также потоковой платформы Apple TV, и рассматривает доходы от рекламы как дополнительный канал извлечения выгоды из контракта помимо подписки.

Стоимость контракта оценивается в $250 млн за сезон или $2,5 млрд в течение следующего десятилетия. И вот в дополнение к этому Apple намерена расширить рекламные возможности за счет комплексного пакета, учитывающего как прямые рекламные включения, так и все возможности сервисов платной и бесплатной подписки.

Эксперты рынка отмечают, что этот шаг подчеркивает смену поведения Apple на рынке рекламы. Если раньше компания гордилась своей умеренностью в этой сфере, то теперь можно говорить о ее экспансии или даже агрессивной экспансии в данном направлении.

Рекламное подразделение Apple ежегодно приносит около $4 млрд, но намеревается увеличить порядок до двузначных цифр. В том числе за счет добавления дополнительных рекламных слотов на главной странице в App Store и поисковой рекламы в ряде отдельных приложений (например, в картографическом сервисе).

Компания также изучает возможности размещения рекламы помимо App Store в других своих сервисах с витринами вроде магазинов подкастов и книг и на Apple TV + с поддержкой рекламы, как это уже делают Netflix и Walt Disney Co.

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