Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple разрабатывает премиум-предложения по размещению роликов в прямых эфирах матчей MLS

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Корпорация Apple, заключившая десятилетний контракт на эксклюзивные трансляции по Apple TV матчей Высшей футбольной лиги США и Канады MLS, намерена отдельно продвигать направление продажи рекламы во время прямых эфиров и повторов игр, начиная с 2023 года, выяснило агентство Bloomberg.

Apple разрабатывает премиум-предложения по размещению роликов в прямых эфирах матчей MLS

По информации не названных источников, компания проводит переговоры с рекламными партнерами и спонсорами MLS в преддверии первых февральских объявлений о рекламных возможностях в рамках показов футбольных матчей и связанных с ними шоу.

Техногигант заключил 10-летнее соглашение о трансляции игр MLS в рамках нового сервиса подписки, а также потоковой платформы Apple TV, и рассматривает доходы от рекламы как дополнительный канал извлечения выгоды из контракта помимо подписки.

Стоимость контракта оценивается в $250 млн за сезон или $2,5 млрд в течение следующего десятилетия. И вот в дополнение к этому Apple намерена расширить рекламные возможности за счет комплексного пакета, учитывающего как прямые рекламные включения, так и все возможности сервисов платной и бесплатной подписки.

Эксперты рынка отмечают, что этот шаг подчеркивает смену поведения Apple на рынке рекламы. Если раньше компания гордилась своей умеренностью в этой сфере, то теперь можно говорить о ее экспансии или даже агрессивной экспансии в данном направлении.

Рекламное подразделение Apple ежегодно приносит около $4 млрд, но намеревается увеличить порядок до двузначных цифр. В том числе за счет добавления дополнительных рекламных слотов на главной странице в App Store и поисковой рекламы в ряде отдельных приложений (например, в картографическом сервисе).

Компания также изучает возможности размещения рекламы помимо App Store в других своих сервисах с витринами вроде магазинов подкастов и книг и на Apple TV + с поддержкой рекламы, как это уже делают Netflix и Walt Disney Co.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Laurenz Heymann / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
  2. 2 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
  3. 3 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
  4. 4 Цзя Юэтин, глава LeEco: Мы надеемся превзойти Apple
  5. 5 Цифры дня. Юный хакер получил $10 000 от Facebook
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ