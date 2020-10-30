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Apple заявила о рекордных показателях выручки за четвертый квартал

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Apple объявила финансовые показатели за четвертый квартал 2020 финансового года, который завершился 26 сентября. Так, выручка компании составила $64,7 млрд. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Apple.

Apple заявила о рекордных показателях выручки за четвертый квартал

В четвертом квартале 2019 финансового года выручка Apple была равна $64 млрд. 

Из других показателей:

  • за весь 2020 финансовый год выручка корпорации составила $274,5 млрд ($260,2 млрд годом ранее);
  • чистая прибыль за год достигла $57,4 млрд ($55,2 млрд годом ранее);
  • чистая прибыль в четвертом квартале — $12,6 млрд ($13,7 млрд за аналогичный период годом ранее);
  • международные продажи составили 59% от квартального дохода;
  • продажи iPhone сократились больше чем на 20% (без новой модели iPhone, которая была представлена в середине октября).

По словам главы корпорации Тима Кука, Apple завершила финансовый год с хорошими показателями благодаря рекордным продажам Mac ($28,6 млрд против $25,7 млрд в 2019 году) и в категории сервисов ($53,7 млрд в 2020 финансовом году по сравнению с $46,2 млрд в 2019).

Совет директоров Apple также объявил о выплате дивидендов в размере $0,205 на акцию. Дивиденды будут выплачены 12 ноября действующим акционерам.

Фото: ThewayIsee / Shutterstock

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