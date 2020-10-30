Apple объявила финансовые показатели за четвертый квартал 2020 финансового года, который завершился 26 сентября. Так, выручка компании составила $64,7 млрд. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Apple.

Apple заявила о рекордных показателях выручки за четвертый квартал