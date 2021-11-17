Apple запустила продажу запчастей для самостоятельного ремонта iPhone

Apple запустила продажу оригинальных запчастей, инструментов и руководств для самостоятельного ремонта устройств в домашних условиях, сообщила пресс-служба компании. На данный момент доступны запчасти для iPhone 12 и iPhone 13.

В начале 2022 года Apple планирует также начать продавать запчасти для компьютеров Mac с чипами M1 в США, а затем распространить эту услугу на другие страны.

Начальный этап программы будет сосредоточен на наиболее часто обслуживаемых модулях, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера. Возможность купить дополнительные запчасти появится в конце 2022 года.

Клиенты смогут разместить заказ на оригинальные запчасти и инструменты Apple с помощью интернет-магазина Apple Self Service Repair. После ремонта клиенты, которые вернут использованную деталь на переработку, получат бонусы.

Ожидается, что новый магазин предложит более 200 отдельных деталей и инструментов, которые позволят владельцам устройств выполнить наиболее распространенные ремонтные работы на iPhone 12 и iPhone 13.

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