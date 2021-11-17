Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple запустила продажу запчастей для самостоятельного ремонта iPhone

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Apple запустила продажу оригинальных запчастей, инструментов и руководств для самостоятельного ремонта устройств в домашних условиях, сообщила пресс-служба компании. На данный момент доступны запчасти для iPhone 12 и iPhone 13.

Apple запустила продажу запчастей для самостоятельного ремонта iPhone

В начале 2022 года Apple планирует также начать продавать запчасти для компьютеров Mac с чипами M1 в США, а затем распространить эту услугу на другие страны.

Начальный этап программы будет сосредоточен на наиболее часто обслуживаемых модулях, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера. Возможность купить дополнительные запчасти появится в конце 2022 года.

Клиенты смогут разместить заказ на оригинальные запчасти и инструменты Apple с помощью интернет-магазина Apple Self Service Repair. После ремонта клиенты, которые вернут использованную деталь на переработку, получат бонусы.

Ожидается, что новый магазин предложит более 200 отдельных деталей и инструментов, которые позволят владельцам устройств выполнить наиболее распространенные ремонтные работы на iPhone 12 и iPhone 13.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: ErickPHOTOPRO / Shutterstock

Автомобиль по подписке уже сегодня. Подробнее по ссылке

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Apple вернет в iPhone сканер отпечатков пальцев
  2. 2 Стартап дня: как зарабатывать на нестандартных мобильных играх в России
  3. 3 Исследование: Наличие айфона — основной признак высокого достатка
  4. 4 Итоги: как бренды хайпанули на старте продаж iPhone X
  5. 5 Простой способ ускорить работу iPhone
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2021

METHODOLOG HACK 2021

17 ноября 2021

AgroCode Data Science Cup

17 ноября 2021

T1 Digital Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма