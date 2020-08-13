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Apple осенью запустит единую подписку на свои сервисы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Apple готовится предложить пользователям несколько вариантов подписки на свои цифровые сервисы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple осенью запустит единую подписку на свои сервисы

Пакет получит название Apple One. Стоимость подписки на несколько сервисов за месяц будет ниже, чем на каждый сервис по отдельности.

По словам источников Bloomberg, базовый пакет будет включать подписку на Apple Music и Apple TV+, в то время как более дорогой вариант будет включать эти два сервиса и игровой сервис Apple Arcade. Следующие варианты подписки будут включать также сервисы Apple News + и дополнительный объем хранилища в iCloud.

Компания планирует представить новый продукт в октябре 2020 года, вместе с новой линейкой iPhone, сообщили источники.

Bloomberg отмечает, что с помощью пакетных предложений компания рассчитывает привлечь больше подписчиков и увеличить выручку.

Фото: Unsplash

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