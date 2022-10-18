Apple Inc. не смогла оспорить решение суда о начислении $12 млн штрафа

Корпорации Apple Inc. не удалось оспорить решение Арбитражного суда о начислении ФАС штрафа в $12 млн по делу об ограничении конкуренции на рынке приложений AppStore.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказано в картотеке дел на сайте суда.

Федеральная антимонопольная служба 27 апреля 2021 года признала американскую корпорацию виновной в совершении административного правонарушения и обязала выплатить штраф.

В 2019 году «Лаборатория Касперского» обвинила Apple Inc. в необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

Позднее, в 2020 году, ФАС предписала Apple изъять из документации положения, позволяющие отказывать сторонним разработчикам в публикации приложений в AppStore.

В корпорации не согласились с постановлением ведомства и объявили о планах его обжаловать.

Ранее суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные граждан РФ.

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