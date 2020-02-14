Apple продала больше часов, чем все швейцарские часовые бренды — аналитика

Apple в 2019 году продала 31 млн «умных» часов Apple Watch по всему миру, подсчитали эксперты аналитической компании Strategy Analytics. О выводах экспертов сообщает 9to5Mac.

Для сравнения, все швейцарские часовые бренды вместе взятые в 2019 году продали 21 млн единиц товаров. Продажи швейцарских часов за год упали на 13%, а Apple Watch — выросли на 36%.

По мнению старшего аналитика Strategy Analytics Стивена Вальцера, швейцарские бренды теряют молодую аудиторию, которой все больше нравится Apple Watch.

«Молодые потребители все чаще выбират цифровые часы. У швецарских брендов остается все меньше шансов заявить о себе на рынке «умных» часов. Время Swatch, Tissot и TAG Heuer уходит», — заявил он.

Apple не раскрывает данных о количестве проданных устройств, в том числе и «умных» часов. По итогам первого квратала 2020 года выручка Apple от продаж носимых гаджетов и техники для «умного» дома выросла на 37% — до $10 млрд. Этот сегмент впервые обошел продажи Mac, которые сократились на 3% — до $7,2 млрд.

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