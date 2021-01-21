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Bloomberg: Apple начала разработку автономной VR-гарнитуры

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Apple разрабатывает первую гарнитуру виртуальной реальности. Выпуск гаджета запланирован на 2022 год. Ожидаемая цена VR-шлема будет значительно выше стоимости аналогичных устройств-конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: Apple начала разработку автономной VR-гарнитуры
«Первая гарнитура Apple будет намного дороже, чем у конкурентов. Их устройства обычно стоят от $300 до $900», — говорится в сообщении.

По мнению собеседников издания, Apple сможет продавать не более 1 устройства в день в каждом своем магазине. С учетом того, что у компании на настоящий момент открыто около 500 точек продаж, то в год будет продано около 180 тысяч гарнитур, пишет Bloomberg.

Отмечается, что шлем будет оснащен одним из самых мощных чипов компании и дисплеями с гораздо более высоким разрешением, чем у существующих на рынке аналогов.

Чтобы снизить вес устройства, Apple уберет пространство между лицом и гарнитурой. Обычно его оставляют для пользователей, которым необходимо носить очки. Вместо этого в шлеме будет предусмотрена возможность вставить поверх экрана линзы. Кроме того, предполагается, что корпус устройства будет выполнен из тканевого материала.

Разрабатываемая гарнитура будет оснащена аккумулятором для полностью автономной работы. Также среди наработок компании есть вариант VR-шлема с вентилятором.

По данным Bloomberg, серийное устройство еще не доработано и находится на поздней стадии прототипа. Кроме того, предполагается, что создаваемый VR-шлем станет предшественником более амбициозного продукта — устройства дополненной реальности. Последнее на данный момент «столкнулось с некоторыми препятствиями при разработке».

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Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock

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