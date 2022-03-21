Магазины электроники решили отказаться от рассрочки

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а часть из них закрыла и продажи в кредит. Для магазинов это стало накладно из-за повышения ключевой ставки Банка России и изменения курса валют.

В кредит и рассрочку больше не продают монобрендовая сеть Apple re:Store, от рассрочек отказались и в «М. Видео — Эльдорадо», сообщили «Известия».

Рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет, предположил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Рассрочка — это своего рода скрытая скидка. На фоне сложившейся экономической ситуации ни поставщики, ни продавцы делать такие скидки не могут, так как в дальнейшем это может привести к еще большему росту цен на не охваченную промо-акциями бытовую технику и электронику, отметил специалист.

«Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать», — считает Муртазин.

К тому же, в магазинах скоро останется не так уж много дорогой техники для кредита. Это происходит из-за замораживания частью компаний поставок в Россию. На это также влияет невозможность доставить часть товаров в Россию в связи со сбоем логистических цепочек, разорванных из-за антироссийских санкций.

Муртазин считает, недоступность рассрочки и дороговизна кредитов приведет к сокращению сегмента высокобюджетной техники. Он предположил, что если сейчас на смартфоны стоимостью от 60 тыс. рублей приходится около 24% продаж, то к концу года их доля может сократиться до 12%.

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне в конце февраля начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз. При этом цены на технику уже подскочили на 15-30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Сейчас очевидно желание розницы заработать на панике потребителей.

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