Россияне начали скупать бытовую технику в кредит

Россияне на фоне зарубежных санкций и опасений дальнейшего роста цен стали скупать бытовую технику и другие потребительские товары в кредит. Однако это ненадолго: банки будут ужесточать риск-политику и откажутся от низкомаржинальных продуктов.

В последнюю неделю февраля банки зафиксировали рост выдачи кредитов на 15-20% на покупку конкретных товаров. Это объясняется ажиотажным спросом на бытовую технику, которая, по опасениям россиян, скоро может стать недоступной, пишет «Коммерсантъ».

По словам главы департамента по развитию продаж банковских продуктов в партнерской сети банка Георгия Донченко, клиенты стараются уберечь сбережения от инфляции и активнее приобретают импортные товары длительного пользования, даже если сейчас в них нет необходимости.

Однако ажиотажный спрос на фоне возросших банковских ставок и ухудшающегося материального положения граждан может привести к росту просроченной задолженности в сегменте POS-кредитования.

В этом году ожидается рост просроченной задолженности на 10-15%. В прошлом году такого вида просроченности составлял примерно 20 млрд рублей.

Гендиректор экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов сказал, что опасения вызывают те клиенты, что на волне панических настроений берет кредиты, но не оценивает свои возможности для этого. Подобное поведение рисковано и для них самих, и для банков.

При увеличении рисков в этом сегменте банки могут отказаться от POS-кредитования, так как оно является больше низкомаржинальным продуктом. Его отсутствие не сильно отразится на банках и их финансовых показателях.

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне в конце февраля начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз. При этом цены на технику уже подскочили на 15-30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Сейчас очевидно желание розницы заработать на панике потребителей.

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