Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 1 апреля

Карина Пардаева
Грузия присоединилась к западным санкциям против РФ, ЦБ увеличит размер ссуды МСП до 50 млн рублей, российские блогеры потребовали от Meta* $1 млрд и другие события на фоне спецоперации на Украине к утру 1 апреля — в дайджесте RB.RU.
Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 1 апреляКарина Пардаева
Мир
- Грузия присоединилась к экономическим санкциям против РФ из-за Украины.
- Власти США готовят санкции против еще 120 организаций России и Белоруссии, чтобы отсечь их от высоких технологий.
- Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из РФ якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.
- Эстония с 11 апреля запретит работу российского сервиса «Яндекс.Такси». Интернет-провайдеры в стране должны ограничить доступ к сайтам и приложениям «Яндекса», а магазины приложений обязаны перестать обновлять их.
Власти
- Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА Новости представитель МИД РФ Николай Кобринец
- Минпромторг предложил ФНС разрешить магазинам предоставлять бумажные кассовые чеки покупателям по их просьбе, а не обязательно при каждой покупке. Такая мера позволит сократить расходы сетей на ленту для касс.
Бизнес
- ЦБ увеличит до 50 млн рублей размер кредитов бизнесу. Это снизит операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов.
- Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction перенесли с апреля на декабрь. Решение организаторы связали с проблемами книжной индустрии в целом: она столкнулась с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, увеличением сроков печати, логистикой, финансами и кредитными ставками.
Медиа
- Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах: запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии, так и российские релизы.
- Российские блогеры потребовали от Meta* $1 млрд. Из-за блокировки соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, соцсеть запрещена и заблокирована на территории России) часть ее пользователей лишилась основного источника доходов.
*признана в России экстремистской организацией
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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