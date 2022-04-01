Грузия присоединилась к западным санкциям против РФ, ЦБ увеличит размер ссуды МСП до 50 млн рублей, российские блогеры потребовали от Meta* $1 млрд и другие события на фоне спецоперации на Украине к утру 1 апреля — в дайджесте RB.RU.

Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 1 апреля