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Без гламура и GPS: главные новости для бизнеса 22 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Condé Nast решил прекратить издательскую деятельность в РФ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетам без использования GPS, прогнозы по сокращению ВВП и другие новости 22 апреля.

Без гламура и GPS: главные новости для бизнеса 22 апреля

Мир

  • Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан, включая главу МИД России.
  • Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование.
  • Великобритания разрешила платежи за газ «Газпромбанку» и его «дочкам» до июня.

Россия

  • Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал сокращение ВВП России в 2022 году, оно может составить более 8%.

Бизнес

  • У российских производителей элайнеров возникли трудности с завозом пластин из Германии. Сразу два крупных немецких поставщика, Dreve Dentamid и Scheu Dental, приостановили их импорт в России.
  • МТС закрыла сервис доставки продуктов. Компания объяснила это тем, тем, что проект был актуален в пандемию.
  • Журналы GQ, Vogue, Tatler и Glamour уходят из России. Издательский дом Condé Nast проинформировал российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке.

Транспорт

  • Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетам без использования GPS. Ведомство, ссылаясь на Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), опасается сбоев в работе GPS из-за участившихся случаев «глушения» сигналов. В докладе EASA говорится, что что проблемы начались на фоне российской спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

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