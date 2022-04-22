Без гламура и GPS: главные новости для бизнеса 22 апреля

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Condé Nast решил прекратить издательскую деятельность в РФ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетам без использования GPS, прогнозы по сокращению ВВП и другие новости 22 апреля.
Без гламура и GPS: главные новости для бизнеса 22 апреляКарина Пардаева
Мир
- Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан, включая главу МИД России.
- Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование.
- Великобритания разрешила платежи за газ «Газпромбанку» и его «дочкам» до июня.
Россия
- Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал сокращение ВВП России в 2022 году, оно может составить более 8%.
Бизнес
- У российских производителей элайнеров возникли трудности с завозом пластин из Германии. Сразу два крупных немецких поставщика, Dreve Dentamid и Scheu Dental, приостановили их импорт в России.
- МТС закрыла сервис доставки продуктов. Компания объяснила это тем, тем, что проект был актуален в пандемию.
- Журналы GQ, Vogue, Tatler и Glamour уходят из России. Издательский дом Condé Nast проинформировал российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке.
Транспорт
- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетам без использования GPS. Ведомство, ссылаясь на Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), опасается сбоев в работе GPS из-за участившихся случаев «глушения» сигналов. В докладе EASA говорится, что что проблемы начались на фоне российской спецоперации на Украине.
Фото на обложке: Miha Creative /
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