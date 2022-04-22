RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Condé Nast решил прекратить издательскую деятельность в РФ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетам без использования GPS, прогнозы по сокращению ВВП и другие новости 22 апреля.

Без гламура и GPS: главные новости для бизнеса 22 апреля