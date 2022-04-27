Минэкономразвития ждет обвала ВВП России, французская Renault решила передать свою долю в «Автовазе» российской стороне, Visa после ухода с российского рынка потеряла $60 млн и другие новости 27 апреля на фоне спецоперации на Украине в дайджесте RB.RU.



Список может дополняться в течение дня.

Инфляция, обвал ВВП: главные новости для бизнеса 27 апреля