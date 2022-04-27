Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Инфляция, обвал ВВП: главные новости для бизнеса 27 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минэкономразвития ждет обвала ВВП России, французская Renault решила передать свою долю в «Автовазе» российской стороне, Visa после ухода с российского рынка потеряла $60 млн и другие новости 27 апреля на фоне спецоперации на Украине в дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Инфляция, обвал ВВП: главные новости для бизнеса 27 апреля

Мир

  • США готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной — госсекретарь США Энтони Блинкен.
  • Уровень базовой инфляции в Австралии к марту 2022 года вырос до 5,1%, достигнув максимально высокого значения за последние 22 года.

Россия

  • Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья.  Это может произойти при замедлении продаж квартир в новостройках.
  • Минэкономразвития ждет обвала ВВП России в 2022 году на 8,8%, инфляцию выше 20%.
  • Более 200 иностранных брендов могут вернуться на условиях параллельного импорта за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.

Бизнес

  • Французская Renault решила передать свою 68%-ю долю в «Автовазе» российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти-шести лет.
  • «Связной» намерен заняться доставкой товаров сторонних онлайн-магазинов.
  • Чистая прибыль Visa Inc. выросла на 24% по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года и составила $7,6 млрд. Убытки от ухода с российского рынка компания оценила в $35 млн. 
  • Сеть Hoff, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, сохраняет планы по открытию новых магазинов, при этом планирует ввести формат шоурумов.

Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Каждый пятый россиянин «дробит» сбережения на вкладах
  2. 2 Дочерний банк «СПБ биржи» увеличит капитал в семь раз
  3. 3 Какой может стать альтернативная модель для финансирования неформатных отраслей?
  4. 4 За какими финансовыми метриками следить в кризис — инструкция
  5. 5 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

30 апреля 2022

IMPACTIVE 2022

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

Все ВОЗМОЖНОСТИ