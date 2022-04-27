Инфляция, обвал ВВП: главные новости для бизнеса 27 апреля

Карина Пардаева
Минэкономразвития ждет обвала ВВП России, французская Renault решила передать свою долю в «Автовазе» российской стороне, Visa после ухода с российского рынка потеряла $60 млн и другие новости 27 апреля на фоне спецоперации на Украине в дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Инфляция, обвал ВВП: главные новости для бизнеса 27 апреляКарина Пардаева
Мир
- США готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной — госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Уровень базовой инфляции в Австралии к марту 2022 года вырос до 5,1%, достигнув максимально высокого значения за последние 22 года.
Россия
- Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья. Это может произойти при замедлении продаж квартир в новостройках.
- Минэкономразвития ждет обвала ВВП России в 2022 году на 8,8%, инфляцию выше 20%.
- Более 200 иностранных брендов могут вернуться на условиях параллельного импорта за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования.
Бизнес
- Французская Renault решила передать свою 68%-ю долю в «Автовазе» российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти-шести лет.
- «Связной» намерен заняться доставкой товаров сторонних онлайн-магазинов.
- Чистая прибыль Visa Inc. выросла на 24% по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года и составила $7,6 млрд. Убытки от ухода с российского рынка компания оценила в $35 млн.
- Сеть Hoff, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, сохраняет планы по открытию новых магазинов, при этом планирует ввести формат шоурумов.
Фото на обложке: vovidzha /
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