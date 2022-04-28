Уход Coty, спрос на «коробочные» версии игр, ценовой кризис: главные новости для бизнеса 28 апреля

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за новостями на фоне спецоперации на Украине: ВБ спрогнозировал сильнейший ценовой кризис, Coty объявила о прекращении своей деятельности в России, в России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox и другие события 28 апреля.
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Уход Coty, спрос на «коробочные» версии игр, ценовой кризис: главные новости для бизнеса 28 апреляКарина Пардаева
Мир
- Венгрия будет использовать предложенную Россией схему расчетов за газ.
- Всемирный банк прогнозирует сильнейший ценовой кризис. По данным организации, в текущем году энергоносители подорожают более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%.
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Россия
- Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки о прекращении уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае возмещения недоимки.
Бизнес
- Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении своей деятельности в России. Она производит и продает продукцию под 80 брендами: Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co, и владеет брендами Max Factor, Rimmel и CoverGirl.
- В России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox. На фоне ухода иностранных игроков их запасов хватит на время, потом для этой продукции нужно будет разрешать параллельный импорт.
- «AliExpress Россия» испытывает сложности с обработкой платежей россиян. Проблемы возникают при оплате покупок зарубежных товаров, там посоветовали оплатить покупку через сервис Qiwi или счет мобильного телефона.
- Российский рынок онлайн-видеосервисов может показать падение впервые за свою историю, потеряв до 46% выручки.
- Veon (владелец «Вымпелкома») приостановил работу по смене юрисдикции с Бермудских островов на Великобританию.
Фото на обложке: Unsplash
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