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Уход Coty, спрос на «коробочные» версии игр, ценовой кризис: главные новости для бизнеса 28 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за новостями на фоне спецоперации на Украине: ВБ спрогнозировал сильнейший ценовой кризис, Coty объявила о прекращении своей деятельности в России, в России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox и другие события 28 апреля.

Список может дополняться в течение дня.

Уход Coty, спрос на «коробочные» версии игр, ценовой кризис: главные новости для бизнеса 28 апреля

Мир

  • Венгрия будет использовать предложенную Россией схему расчетов за газ.
  • Всемирный банк прогнозирует сильнейший ценовой кризис. По данным организации, в текущем году энергоносители подорожают более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%.

  • Россия

  • Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки о прекращении уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае возмещения недоимки.

Бизнес

  • Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении своей деятельности в России. Она производит и продает продукцию под 80 брендами:  Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co, и владеет брендами Max Factor, Rimmel и CoverGirl.
  • В России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox. На фоне ухода иностранных игроков их запасов хватит на время, потом для этой продукции нужно будет разрешать параллельный импорт.
  • «AliExpress Россия» испытывает сложности с обработкой платежей россиян. Проблемы возникают при оплате покупок зарубежных товаров, там посоветовали оплатить покупку через сервис Qiwi или счет мобильного телефона.
  • Российский рынок онлайн-видеосервисов может показать падение впервые за свою историю, потеряв до 46% выручки.
  • Veon (владелец «Вымпелкома») приостановил работу по смене юрисдикции с Бермудских островов на Великобританию. 

Фото на обложке: Unsplash

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