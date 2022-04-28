RB.RU продолжает следить за новостями на фоне спецоперации на Украине: ВБ спрогнозировал сильнейший ценовой кризис, Coty объявила о прекращении своей деятельности в России, в России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox и другие события 28 апреля.



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Уход Coty, спрос на «коробочные» версии игр, ценовой кризис: главные новости для бизнеса 28 апреля