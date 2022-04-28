AliExpress сообщил о трудностях с обработкой платежей россиян

Маркетплейс «АliExpress Россия» сообщил о трудностях с обработкой платежей россиян. Проблемы у пользователей возникают при оплате покупок зарубежных товаров.
Компания уже работает над устранением сложностей в работе. Cкоро пользователи смогут оплачивать товары всеми ранее доступными способами. Пока заказы рекомендовали оплачивать с помощью Qiwi или счета мобильного телефона, пишет ТАСС.
Ранее пользователи в социальных сетях стали жаловаться на трудности при оплате заказов, в том числе картами российских банков, попавших под западные санкции.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От терминалов к таксистам и электронной коммерции: опыт QIWI в региональном B2B-бизнесе
- 2 Закон о финансовом маркетплейсе и снятие наличных с виртуальных карт: финтех-дайджест
- 3 QIWI Universe 2019: рассказываем про пилотные проекты
- 4 Совместный пилот QIWI Терминалов и D&D Games
- 5 Совместный пилот QIWI Кассы и команды «Сарафан: поиск мастеров»
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022