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AliExpress сообщил о трудностях с обработкой платежей россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс «АliExpress Россия» сообщил о трудностях с обработкой платежей россиян. Проблемы у пользователей возникают при оплате покупок зарубежных товаров.

AliExpress сообщил о трудностях с обработкой платежей россиян

Компания уже работает над устранением сложностей в работе. Cкоро пользователи смогут оплачивать товары всеми ранее доступными способами. Пока заказы рекомендовали оплачивать с помощью Qiwi или счета мобильного телефона, пишет ТАСС.

Ранее пользователи в социальных сетях стали жаловаться на трудности при оплате заказов, в том числе картами российских банков, попавших под западные санкции.

Фото на обложке: Unsplash

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