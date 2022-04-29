Условия для снятия санкций, «темный» доступ к Spotify и Pornhub: главные новости для бизнеса 29 апреля

Условия для снятия санкций, консолидация ВТБ, «Открытия», РНКБ, полная остановка производства напитков, продажи доступа к зарубежным сервисам в даркнете и другие новости для бизнеса 29 апреля на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Мир
- США снимут с России санкции в случае прекращения спецоперации на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он не стал отвечать на вопрос, нужно ли российской стороне для достижения этой цели полностью вывести свои войска с территории Украины.
Россия
- Правительство разработало законопроект, который введет штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Для граждан штрафы составят до 200 тыс. рублей.
- Суд досрочно освободил экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Он может уже к середине мая покинуть колонию.
Бизнес
- Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) намерен покинуть российский рынок. Уход компании приведет к потере $124 млн ежегодного дохода.
- ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком. С этим предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин.
- Производители напитков в РФ допустили полную остановку работы из-за дефицита оборудования.
- Группа инвестиционно-строительных компаний MAX намерена приобрести немецкие гипермаркеты OBI в России.
Сервисы
- В даркнете стали продавать доступ к Spotify Premium, Netflix Premium, Pornhub и VPN-сервисам. Подобные предложения появились и на сайтах бесплатных объявлений.
Транспорт
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 7 мая. Это десятое продление ограничений с начала спецоперации на Украине. Запрет будет действовать до 03:45 7 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
- Представители туриндустрии просят увеличить число рейсов Turkish Airlines в России. Недостаток провозных мощностей на популярные у отечественных потребителей курорты Турции создаст искусственный дефицит предложения.
- Российский производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies открыл в Москве первую площадку для электрификации транспорта.
Фото на обложке: Unsplash
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