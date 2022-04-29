Условия для снятия санкций, консолидация ВТБ, «Открытия», РНКБ, полная остановка производства напитков, продажи доступа к зарубежным сервисам в даркнете и другие новости для бизнеса 29 апреля на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Условия для снятия санкций, «темный» доступ к Spotify и Pornhub: главные новости для бизнеса 29 апреля