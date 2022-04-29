Владелец Holiday Inn и InterContinental собирается свернуть бизнес в России

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) — владелец брендов Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza — собирается уйти с российского рынка.

По данным «Коммерсанта», IHG ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление. Такое решение оператор принял из-за начавшейся спецоперации России на Украине.

IHG входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке, под его управлением 29 отелей суммарным фондом 6,6 тыс. номеров. В России представлены Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn, Indigo.

Как сообщается, уход IHG приведет к потерей компанией $124 млн ежегодного дохода.

10 марта компания заявила о приостановке открытия новых отелей в России. Сейчас источники газеты утверждают, что IHG готова полностью избавиться от местного бизнеса из-за политических рисков.

Фото на обложке: Holiday Inn