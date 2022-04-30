Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США намерены переманить российских специалистов, снижение ставок по кредитам: главные новости для бизнеса 30 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

США могут упростить получение виз российским специалистам в области науки и технологий, в России резко вырос спрос на IT-профессии, банки стали снижать ставки по кредитам и другие новости 30 апреля на фоне спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

США намерены переманить российских специалистов, снижение ставок по кредитам: главные новости для бизнеса 30 апреля

Мир

  • США могут упростить получение виз российским специалистам в области науки, технологий, инженерии и математики. Мера призвана в краткосрочной перспективе ослабить высокотехнологичные ресурсы России, а в долгосрочной — подорвать инвестиционную базу, сообщили источники Bloomberg.
  • Газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза пишет, что Германия поддержала идею ввести санкции в отношении импорта урана из России.
  • Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях. По словам Кристиана Линднера, страна «не поддастся на шантаж» и будет снижать зависимость от российского газа

Россия

  • Правительство смягчило требования для IT-компаний, получающих господдержку. Компании смогут увеличить на два года срок реализации субсидируемых проектов.
  • В России резко вырос спрос на IT-профессии. Траты на онлайн-курсы за год выросли на 30-40%.
  • Власти на год продлили сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Деньги бизнес сможет перенаправить на выплату зарплат, перенастройку производства и логистики.

Бизнес

  • Американский производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в Россию.
  • Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания, сейчас он работает за счет дизельного генератора. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy анонсировала, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции.

Финансы

  • Банки стали снижать ставки по кредитам, но уровень ключевой ставки в 14% все еще высокий для полноценного восстановления спроса.
  • Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара с начала года среди валют развивающихся рынков.
  • Фото на обложке: Velishchuk Yevhen / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России продлили срок уплаты страховых взносов
  2. 2 Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
  3. 3 Условия для снятия санкций, «темный» доступ к Spotify и Pornhub: главные новости для бизнеса 29 апреля
  4. 4 Почему иммигранты с большей вероятностью становятся предпринимателями — исследование
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2022

IMPACTIVE 2022

01 мая 2022

Fintech HIVE DIFC

01 мая 2022

«Фабрика почтового клиентского опыта»

Все ВОЗМОЖНОСТИ