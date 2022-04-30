США могут упростить получение виз российским специалистам в области науки и технологий, в России резко вырос спрос на IT-профессии, банки стали снижать ставки по кредитам и другие новости 30 апреля на фоне спецоперации на Украине.



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США намерены переманить российских специалистов, снижение ставок по кредитам: главные новости для бизнеса 30 апреля