США могут упростить получение виз российским специалистам в области науки и технологий, в России резко вырос спрос на IT-профессии, банки стали снижать ставки по кредитам и другие новости 30 апреля на фоне спецоперации на Украине.
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США намерены переманить российских специалистов, снижение ставок по кредитам: главные новости для бизнеса 30 апреля
Карина Пардаева
Мир
США могут упростить получение виз российским специалистам в области науки, технологий, инженерии и математики. Мера призвана в краткосрочной перспективе ослабить высокотехнологичные ресурсы России, а в долгосрочной — подорвать инвестиционную базу, сообщили источники Bloomberg.
Газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза пишет, что Германия поддержала идею ввести санкции в отношении импорта урана из России.
Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях. По словам Кристиана Линднера, страна «не поддастся на шантаж» и будет снижать зависимость от российского газа
Россия
Правительство смягчило требования для IT-компаний, получающих господдержку. Компании смогут увеличить на два года срок реализации субсидируемых проектов.
В России резко вырос спрос на IT-профессии. Траты на онлайн-курсы за год выросли на 30-40%.
Власти на год продлили сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Деньги бизнес сможет перенаправить на выплату зарплат, перенастройку производства и логистики.
Бизнес
Американский производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в Россию.
Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания, сейчас он работает за счет дизельного генератора. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy анонсировала, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции.
Финансы
Банки стали снижать ставки по кредитам, но уровень ключевой ставки в 14% все еще высокий для полноценного восстановления спроса.
Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара с начала года среди валют развивающихся рынков.