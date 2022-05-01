Банк России ослабляет ограничения для операций в Системе быстрых платежей, Китай опасается санкций США, Володин предлагает конфисковывать российские активы бизнесменов из «недружественных» стран и другие новости 1 мая на фоне событий на Украине.

Ослабление ограничений в СБП, продление льготной ипотеки, отказ стран от газа из РФ: главное для бизнеса 1 мая