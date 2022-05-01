Ослабление ограничений в СБП, продление льготной ипотеки, отказ стран от газа из РФ: главное для бизнеса 1 мая

Ахмед Садулаев
Банк России ослабляет ограничения для операций в Системе быстрых платежей, Китай опасается санкций США, Володин предлагает конфисковывать российские активы бизнесменов из «недружественных» стран и другие новости 1 мая на фоне событий на Украине.
Ослабление ограничений в СБП, продление льготной ипотеки, отказ стран от газа из РФ: главное для бизнеса 1 маяАхмед Садулаев
Мир
- В Китае опасаются аналогичных антироссийским санкций. Местные ЦБ, министерство финансов и банки встретились для обсуждения способов защиты зарубежных активов от потенциальных санкций США (Financial Times).
- Финляндия готовится отказаться от поставок газа из России. Местная компания Gasum должна до 20 мая ответить, согласна ли она перейти на расчеты за энергоноситель в рублях (Helsingin Sanomat).
- По оценкам аналитиков немецкого Исследовательского центра Юлиха, для сокращения поставок газа из РФ на две трети и заполнения 80% хранилищ Германии потребуется остановить работу металлургических, химических и цементных заводов на несколько недель.
Россия
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать российские активы владельцев бизнеса из «недружественных стран» и потратить вырученные деньги «на развитие нашей страны».
Финансы
- Банк России повысил лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч рублей до 1 млн.
- Кроме того, в СБП появится возможность совершать переводы за границу. За каждое списание и зачисление средств будет взыматься комиссия в 3 рубля вне зависимости от размера перевода.
- С 1 мая ставка по льготной ипотеке снижается с 12 до 9%. Действие программы продлено до конца этого года. При этом максимальная сумма кредита осталась на уровне 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн для остальных регионов РФ.
Транспорт
- «Известия» сообщили об отмене 32-х и задержке 16 рейсов в московских аэропортах в ночь на 1 мая. Причины отмены и массовых задержек не уточняются. В Москве действует зеленый (самый низкий) уровень погодной опасности Гидрометцентра.
Фото: Sergey Neanderthalec / Shutterstock
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