В России продлили срок уплаты страховых взносов

Правительство России на год продлило сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Деньги бизнес сможет перенаправить на выплату зарплат, перенастройку производства и логистики.

Отсрочка будет действовать для компаний из более 70 видов деятельности. Среди них — организации в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, производители пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий и издательства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По предварительной оценке, эта мера затронет 2,8 млн компаний и позволит сохранить бизнесу около 1,6 трлн рублей. Предприниматели смогут направить деньги на перенастройку производства, логистики и другие расходы, пояснил Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В начале марта Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса. Правительство ввело мораторий на проверки ИП, а также малого и среднего бизнеса (МСБ), продлило программы льготного кредитования и компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП). Также предусмотрели поддержку отечественной IT-отрасли. Со всеми мерами поддержки предпринимателей можно ознакомиться здесь.

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