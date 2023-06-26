Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Аквариус» купил долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Производитель вычислительной техники «Аквариус» объявил о покупке 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск».

«Аквариус» купил долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»

Компании будут совместно развивать комплексные решения, включая реализацию новых подходов построения иерархических систем обработки и хранения данных.

Как отметили в пресс-службе, изменения в структуре владения не повлияют на управление и создание линейки продуктов «Аэродиска». Преобразования в действующих сервисных и партнерских программах не планируются.

По словам гендиректора «Аэродиска» Вячеслава Володковича, партнерство позволит сократить разрыв между запросами рынка и доступными мощностями.

В рамках совместной работы компании намерены удовлетворить растущий спрос на инновационные решения, отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.
В минувшем году стало известно о планах «Аквариуса» начать разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V.

Фото на обложке: Aquarius

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла 74 млн рублей инвестициий
  2. 2 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  3. 3 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
  4. 4 Доставка еды, альтернативное мясо и биотехнологии: топ-6 венчурных сделок и перспективные направления в фудтехе
  5. 5 «Все, что мы требуем от своих проектов, мы пробуем на себе»: инвестдиректор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков о том, как правильно привлекать инвестиции
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ