«Аквариус» купил долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»

Производитель вычислительной техники «Аквариус» объявил о покупке 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск».
Компании будут совместно развивать комплексные решения, включая реализацию новых подходов построения иерархических систем обработки и хранения данных.
Как отметили в пресс-службе, изменения в структуре владения не повлияют на управление и создание линейки продуктов «Аэродиска». Преобразования в действующих сервисных и партнерских программах не планируются.
По словам гендиректора «Аэродиска» Вячеслава Володковича, партнерство позволит сократить разрыв между запросами рынка и доступными мощностями.
В рамках совместной работы компании намерены удовлетворить растущий спрос на инновационные решения, отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.
В минувшем году стало известно о планах «Аквариуса» начать разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V.
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