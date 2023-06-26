«Аквариус» купил долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»

Производитель вычислительной техники «Аквариус» объявил о покупке 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск».

Компании будут совместно развивать комплексные решения, включая реализацию новых подходов построения иерархических систем обработки и хранения данных.

Как отметили в пресс-службе, изменения в структуре владения не повлияют на управление и создание линейки продуктов «Аэродиска». Преобразования в действующих сервисных и партнерских программах не планируются.

По словам гендиректора «Аэродиска» Вячеслава Володковича, партнерство позволит сократить разрыв между запросами рынка и доступными мощностями.

В рамках совместной работы компании намерены удовлетворить растущий спрос на инновационные решения, отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

В минувшем году стало известно о планах «Аквариуса» начать разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V.

Фото на обложке: Aquarius