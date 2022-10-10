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Российский производитель электроники «Аквариус» запланировал разработку процессоров на RISC-V

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский производитель вычислительной техники «Аквариус» запланировал разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V. Компания намерена получить субсидии Минпромторга.

Российский производитель электроники «Аквариус» запланировал разработку процессоров на RISC-V

Разработками на RISC-V интересуются F+ tech и подконтрольный «Ростелекому» разработчик операционной системы «Аврора» — «Открытая мобильная платформа», сообщил «Коммерсантъ».

Отечестенные компании переключаются на разработку процессоров на этой архитектуре на фоне усиливающихся технологических санкций, которые осложняют производство российской микроэлектроники. Проекты на RISC-V не требуют получения каких-либо разрешений на разработку и выпуск электроники с этой архитектурой. 

По словам собеседника издания, любая заинтересованная компания сможет скачать доступную на сайте riscv.org спецификацию на систему команд и разработать с ней свой собственный процессор, или воспользоваться опубликованными в открытом доступе уже готовыми реализациями RISC-V, например, от Alibaba.

Фото на обложке: mpohodzhay / Shutterstock

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