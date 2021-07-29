В России разработали программу для анализа архитектурного облика городов

Разработчица из Перми создала программу для анализа архитектурного облика городов. Загружаешь в нее фотографию дома, и она определит, в каком городе этот дом находится. Разработка не имеет аналогов в мире и будет очень полезна девелоперам, заявили создатели.

Программа создана работает на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта. При ее разработке использовались от части отечественное программное обеспечение, отметили создатели.

На первом этапе исследователи проанализировали 15 снимков строящихся домов в Перми. Система определила, что это действительно новостройки и верно назвала город, в котором они находятся.

«Мы обучили систему с помощью цифровых изображений зданий. Интеллектуальный анализ помог выяснить, какие цвета характерны для тех или иных городов, и установить, какие населенные пункты похожи друг на друга», – отметила автор разработки, выпускница строительного факультета Пермского Политеха Ольга Болотова.

Технология поможет девелоперам эффективнее встраивать комплексы в городское пространство. Аналогов интеллектуальных систем поддержки принятия решений для цветового оформления фасадов в России и в мире пока нет, заявили в пресс-службе университета.

«Программное решение могут использовать девелоперы для аудита эскизных решений. Система поможет дать рекомендации по оформлению зданий, чтобы они максимально соответствовали поставленным целям и гармонично встраивались в городское пространство», – отметила доцент Пермского Политеха кандидат экономических наук Ирина Алексеева.

В планах разработчиков – создать аналогичные решения для зданий учебных заведений, спортивных комплексов и других общественных зданий.

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