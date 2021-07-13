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Arctic Ventures Антона Аликова вложил $5 млн в «единорога» на рынке автоматизации процессов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд Arctic Ventures Антона Аликова инвестировал $5 млн в Automation Anywhere, которая занимается разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для роботизированной автоматизации процессов (RPA). Об этом RB.ru рассказал представитель фонда.

Arctic Ventures Антона Аликова вложил $5 млн в «единорога» на рынке автоматизации процессов

Automation Anywhere была оценена в $6,8 млрд во время последнего раунда инвестиций в 2019 году. Тогда в компанию инвестировали Salesforce Ventures, Goldman Sachs и Softbank Vision Fund.

Разрабочик софта был основан в 2003 году в Сан-Хосе (Калифорния) и с тех пор успел завоевать 19% глобального рынка RPA, став вторым лидером отрасли после UiPath. Среди облачных платформ RPA Automation Anywhere занимает 54% рынка. Среди непубличных компаний в этом секторе Automation Anywhere — единственный «единорог».

В марте 2021 года Automation Anywhere объявила о партнерстве с Google Cloud и уже в мае выпустила обновление для своей облачной платформы. Компания работает над тем, чтобы сделать платформу более конкурентоспособной и доступной и расширить список клиентов.

«Такие пока малые, но быстрорастущие рынки, как рынок RPA, обладают потенциалом достичь глобальных масштабов и поэтому притягивают к себе пристальное внимание как вендоров, так и инвесторов. Automation Anywhere пока еще не объявляла IPO, но это уже самое ожидаемое событие в этом сегменте», — сообщил основатель Arctic Ventures Антон Аликов.

О рынке RPA

Объем рынка RPA оценивается в $20–26 млрд к 2027 году. Прирост будет осуществляться за счет новых клиентов, более глубоких внедрений технологии у существующих клиентов (обычно компании начинают с автоматизации нескольких процессов, а затем переходят на широкое применение RPA) и распространении технологии на смежные отрасли.

RPA-решения используются в финансовых организациях, телекоме и ИТ, торговле, добывающей промышленности и энергетике. В 2020 году RPA-решения начали широко использовать в фармакологии и здравоохранении, в том числе для более быстрой обработки анализов на коронавирус.

В прошлом году потенциал рынка RPA оценили и многие крупные компании, начав консолидацию рынка: Microsoft приобрела Softomotive, ServiceNow — Intellibot, IBM — WDG Automation.

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Фото: Unsplash

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