Первый торговый центр досрочно расторг контракт с крупнейшим зарубежным ритейлером

Первый торговый центр объявил о досрочном расторжении контракта с зарубежным ритейлером из «недружественной» страны. Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, занимала в московском «Афимолле» 4,5 тыс. кв. м. торговой площади.

О расторжении договора аренды с Inditex пишет РБК со ссылкой на пресс-службу торгового центра «Афимолл».

В «Афимолле» подчеркнули, что ТЦ стал первым в России, кто досрочно расторг контракт на аренду торговых площадей с испанской Inditex. Магазины сети (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho) занимали в торговом центре около 4,5 тыс. кв. м. площади.

На площадях Inditex разместятся российские и международные бренды, их магазины откроются в октябре, уточнили в «Афимолле».

Закон о праве владельцев торговых площадей, которые они сдают в аренду, досрочно расторгать договоры аренды с предприятиями из «недружественных» стран Госдума приняла в июле. Документ также наделяет владельцев площадей правом требовать повышения арендной платы.

В июне сообщалось, что Inditex сама расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах.

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