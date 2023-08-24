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Ozon запустил пункты выдачи заказов по франшизе в Армении

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс Ozon запустил пункты выдачи заказов в Армении. Благодаря спецпрограмме партнеры смогут получать до 450 тыс. рублей. Об этом RB.RU рассказали в компании.

Ozon запустил пункты выдачи заказов по франшизе в Армении

Предприниматели в регионе смогут открывать пункты выдачи заказов компании по франшизе. Франшиза Ozon не предполагает выплат и роялти маркетплейсу. Наоборот, маркетплейс платит партнерам фиксированный процент от оборота, а в приоритетных локациях гарантирует финансовую поддержку в первые полгода с момента открытия.

Размер поддержки будет зависеть от региона. При этом все пункты будут получать вознаграждение в виде 4,7% от оборота.

  • Ozon вышел на рынок Армении в июле 2023 года, открыв представительство и запустив сортировочный центр. Позднее маркетплейс запустил продажи товаров из Армении в России. На первом этапе предприниматели смогут выбрать два варианта доставки товаров в Россию: «продажа со склада продавца» и «доставка силами продавца». Средний срок доставки составит от 5 до 8 дней. 

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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