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Ozon начал продавать товары из Армении в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил продажи товаров из Армении в России, говорится в сообщении маркетплейса. В начале июля онлайн-площадка вышла на рынок Республики с российскими товарами.

Ozon начал продавать товары из Армении в России

«Буквально три недели назад покупатели из Армении сделали свои первые заказы на Ozon. Сегодня у нас отличная новость для наших соотечественников: мы запускаем продажи из Республики в Россию. Мы поможем местным предпринимателям масштабировать свой бизнес и упростить выход на российский рынок», — говорится в сообщении.

Для этого Ozon открыл сортировочный центр и представительство в Ереване. Логистический хаб работает на прием и обработку заказов, их комплектацию и упаковку, а также с возвратами.

На первом этапе предприниматели смогут выбрать два варианта доставки товаров в Россию: «продажа со склада продавца» и «доставка силами продавца». Средний срок доставки составит от 5 до 8 дней. 

Маркетплейс планирует расширять логистическую инфраструктуру в стране и развивать сеть собственных пунктов приема и выдачи заказов.

Ozon начал продавать в Армении товары из России 5 июля. Покупателям доступен практически весь ассортимент — от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья. Изначально маркетплейс планировал выйти на рынок Армении осенью 2023 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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