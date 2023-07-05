Ozon запустил продажи для пользователей из Армении

Маркетплейс Ozon открыл в Армении продажи товаров из России. Покупателям доступен практически весь ассортимент — от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Маркетплейс планировал выйти на рынок Армении чуть позднее — осенью 2023 года. Получить товары можно через курьерскую службы или пункты выдачи заказов (ПВЗ) Omni Logistics. Средний срок доставки — около семи дней.

В будущем маркетплейс планирует развитие своей логистической инфраструктуры в Армении, в том числе собственной службу доставки и сети ПВЗ.

Ранее маркетплейс вышел на рынок Казахстана. Ozon запустил в этой стране два логистических центра. Первый — в феврале текущего года, второй — в мае. Также маркетплейс запустил бизнес в Киргизии, в компании уточнили, что продажи в этой стране начнутся в июле. С 2021 года компания работает в Беларуси.

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