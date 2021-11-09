Ozon запустил в Беларуси франшизу пунктов выдачи заказов

Для белорусских предпринимателей стало доступно открытие фирменных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon, сообщила пресс-служба маркетплейса. Агенты будут получать вознаграждение от маркетплейса за выдачу клиентских посылок в своем регионе. Франшиза не предполагает паушальных взносов или роялти.

Ozon принимает заявки на открытие пунктов выдачи по всей республике. В первой волне рассмотрят локации в Минске, затем во всех других городах. Ключевое условие для открытия ПВЗ — это помещение, соответствующее стандартам компании (от 30 кв.м., на первой линии, с высокой проходимостью).

Первоначальные инвестиции для открытия ПВЗ включают в себя аренду помещения, косметический ремонт, мебель, ноутбук и сканер для считывания штрих-кодов, пояснили в компании. Агенты будут работать с системами, разработанными Ozon, также у компании есть обучающая платформа и поддержка, которая поможет разобраться с любыми вопросами.

Партнерам в Беларуси Ozon платит вознаграждение в размере 4,4% от оборота пункта выдачи. Прием каждого возврата оплачивается отдельно. В первые 90 дней после открытия точки партнер получает двойное вознаграждение – 8,8% от оборота. Каждый пункт имеет так называемую «охранную зону» - то есть другой партнер не может открыться в соседнем доме или через улицу.

Также маркетплейс оказывает финансовую поддержку в размере 3 тыс. белорусских рублей всем партнерам, заключившим трехсторонний договор аренды на помещение. Эту сумму маркетплейсу возвращать не нужно, и партнер может использовать эти деньги, например, на открытие следующего пункта, или развитие существующего.

При этом партнеры также могут выдавать заказы других логистических операторов и маркетплейсов. Помимо этого, каждый новый пункт в течение месяца получает бесплатную маркетинговую поддержку.

Ранее франшизу партнерских пунктов выдачи заказов в Беларуси также запустил Wildberries.

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Фото: Ozon