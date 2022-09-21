ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир»

Коммерческие банки Армении будут самостоятельно решать вопрос об обслуживании российских карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.
Об этом сообщили 20 сентября в Центральном банке Армении в ответ на запрос Общественного телевидения, передает издание Aysor.
Вопрос возник в связи с тем, что некоторые местные СМИ сообщили о прекращении обслуживания карт «Мир» на территории республики.
Ранее вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана приостановили прием российских карт «Мир». BIDV продолжает работать VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но не с картами «Мир».
В Народном банке Казахстана сказали, что карты российской платежной системы не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. В колл-центрах остальных казахстанских банков сообщили, что обслуживают карты «Мир».
Турецкие банки Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты «Мир» с 16 сентября. Банки приняли решение из-за возможных санкций со стороны США: ранее о последствиях за работу с картой «Мир» заявлял Минфин страны.
В России с 1 ноября этого года напрямую из бюджета на карту «Мир» будут перечислять порядка 30 региональных социальных выплат. Например, компенсацию на оплату ЖКУ и взносов на капремонт, субсидии на приобретение жилья и первый взнос на ипотеку, специальные стипендии и т.д.
Фото на обложке: Sergio Photone /
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