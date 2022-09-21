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ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Коммерческие банки Армении будут самостоятельно решать вопрос об обслуживании российских карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.

ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир»

Об этом сообщили 20 сентября в Центральном банке Армении в ответ на запрос Общественного телевидения, передает издание Aysor.

Вопрос возник в связи с тем, что некоторые местные СМИ сообщили о прекращении обслуживания карт «Мир» на территории республики.

Ранее вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана приостановили прием российских карт «Мир». BIDV продолжает работать VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но не с картами «Мир».

В Народном банке Казахстана сказали, что карты российской платежной системы не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. В колл-центрах остальных казахстанских банков сообщили, что обслуживают карты «Мир».

Турецкие банки Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты «Мир» с 16 сентября. Банки приняли решение из-за возможных санкций со стороны США: ранее о последствиях за работу с картой «Мир» заявлял Минфин страны.

В России с 1 ноября этого года напрямую из бюджета на карту «Мир» будут перечислять порядка 30 региональных социальных выплат. Например, компенсацию на оплату ЖКУ и взносов на капремонт, субсидии на приобретение жилья и первый взнос на ипотеку, специальные стипендии и т.д.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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