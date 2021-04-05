Arrival приглашает инженеров и разработчиков на свой первый митап в России

Можно принять участие в митапе как очно, так и присоединиться к онлайн-трансляции. Главное — пройти регистрацию на сайте meetup.arrival.com .

Основанная Денисом Свердловым и недавно вышедшая на биржу Nasdaq IT-компания Arrival, производитель электромобилей, радикально меняющий рынок автомобилестроения, организует Arrival Live — свой первый митап — в Москве 15 апреля.

Arrival не только производит электрокары, но и создает IT-платформу, которая позволяет оперативно обслуживать автомобиль, производить своевременный ремонт и сводить участие человека в этом к минимуму. Использование микрофабрик вместо больших автомобильных заводов делает производство Arrival более экологичным и быстрым, при этом позволяя сократить затраты. Это принципиально новый подход к автомобильной индустрии, вдохновленный лучшими практиками из мира IT.

Arrival Live — это первый митап с участием руководителей и инженеров компании. На встрече они расскажут о том, как IT-платформа позволяет сделать автомобили экологичнее и безопаснее, обсудят работу IT-индустрии в эпоху четвертой технологической революции и поделятся опытом смены специальности.

Мероприятие будет интересно тем, кто заинтересован в будущем автомобильной индустрии: инженерам, разработчикам и техническим специалистам. Arrival покажет, как правильно внедрять IT-практики в промышленное производство, а также как IT-специалисты могут менять даже такие консервативные отрасли, как автомобилестроение.

На мероприятии выступят:

Василий Ситников — Product Owner, Traceability

Анатолий Бобылев — СТО, Service Platform

Иван Щукин — Tech Lead, Service Platform

Дмитрий Безруков —Tech Lead, Service Platform

Ведущий — Павел Кушелев (ведущий программы Вести.net)

О компании

Arrival — производитель электрокаров, электробусов и электрофургонов. Компанию основал в 2015 году Денис Свердлов, бывший руководитель телекоммуникационного оператора Yota.

В Arrival инвестировали UPS, Kia и Hyundai, а LinkedIn назвал компанию ведущим стартапом Великобритании 2020 года.

Компания вышла на биржу Nasdaq, ее капитализация составила $13 млрд. Arrival представлена в 8 странах и 11 городах, работать в компании можно удаленно из любой точки мира.