Arrival Дениса Свердлова выпустил первый электрофургон

Британский стартап Arrival по производству электромобилей, основанный Денисом Свердловым, выпустил первый электрофургон на своем микрозаводе в Байсестере. Об этом говорится в сообщении компании.
Фургон был произведен с использованием собственных технологий, композитных материалов и мобильных роботов вместо конвейера.
Свердлов считает выпуск фургона важной вехой на пути к серийному производству. «Впервые на нашем микрозаводе был построен автомобиль с использованием нового метода, не использующего традиционную сборочную линию», — отметил он.
Произведенные на микрозаводе Arrival фургоны будут использовать для тестов и контроля качества, продавать клиентам их не планируют.
По данным Bloomberg, следующий шаг компании — выход на рынок США, где введены существенные скидки на электромобили для борьбы с инфляцией.
Свердлов планирует построить в США несколько микрозаводов с помощью инвесторов. О какой конкретно сумме идет речь, основатель Arrival не уточнил.
Глава компании оценил стоимость микрозавода в $50 млн, такая же сумма необходима для оборотного капитала.
Фото на обложке: Arrival
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