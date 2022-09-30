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Arrival Дениса Свердлова выпустил первый электрофургон

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Британский стартап Arrival по производству электромобилей, основанный Денисом Свердловым, выпустил первый электрофургон на своем микрозаводе в Байсестере. Об этом говорится в сообщении компании.

Arrival Дениса Свердлова выпустил первый электрофургон

Фургон был произведен с использованием собственных технологий, композитных материалов и мобильных роботов вместо конвейера.

Свердлов считает выпуск фургона важной вехой на пути к серийному производству. «Впервые на нашем микрозаводе был построен автомобиль с использованием нового метода, не использующего традиционную сборочную линию», — отметил он. 

Произведенные на микрозаводе Arrival фургоны будут использовать для тестов и контроля качества, продавать клиентам их не планируют.

По данным Bloomberg, следующий шаг компании — выход на рынок США, где введены существенные скидки на электромобили для борьбы с инфляцией.

Свердлов планирует построить в США несколько микрозаводов с помощью инвесторов. О какой конкретно сумме идет речь, основатель Arrival не уточнил.

Глава компании оценил стоимость микрозавода в $50 млн, такая же сумма необходима для оборотного капитала.

Фото на обложке: Arrival

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