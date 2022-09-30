Arrival Дениса Свердлова выпустил первый электрофургон

Британский стартап Arrival по производству электромобилей, основанный Денисом Свердловым, выпустил первый электрофургон на своем микрозаводе в Байсестере. Об этом говорится в сообщении компании.

Фургон был произведен с использованием собственных технологий, композитных материалов и мобильных роботов вместо конвейера.

Свердлов считает выпуск фургона важной вехой на пути к серийному производству. «Впервые на нашем микрозаводе был построен автомобиль с использованием нового метода, не использующего традиционную сборочную линию», — отметил он.

Произведенные на микрозаводе Arrival фургоны будут использовать для тестов и контроля качества, продавать клиентам их не планируют.

По данным Bloomberg, следующий шаг компании — выход на рынок США, где введены существенные скидки на электромобили для борьбы с инфляцией.

Свердлов планирует построить в США несколько микрозаводов с помощью инвесторов. О какой конкретно сумме идет речь, основатель Arrival не уточнил.

Глава компании оценил стоимость микрозавода в $50 млн, такая же сумма необходима для оборотного капитала.

Фото на обложке: Arrival