Стартап экс-главы Yota получил заказ на 10 тысяч электромобилей

Американская логистическая компания UPS заказала у британского разработчика электромобилей Arrival 10 тысяч грузовых машин и стала инвестором проекта. Об этом говорится в сообщении Arrival.

По условиям контракта, UPS получит от Arrival 10 тысяч электромобилей до 2024 года с возможностью докупить еще 10 тысяч. Сумма контракта составила «сотни миллионов евро», заявили в Arrival.

В The Guardian оценивают сделку в €400 млн, но она может дойти до €600 млн в зависимости от комплектации автомобилей. Исходя их этих расчетов, каждый автомобиль Arrival стоит €40-€60 тысяч.

UPS закупила у Arrival автомобили, но и стала инвестром проекта. Объем вложенных средств и полученная доля не раскрываются.

В январе 2020 года в Arrival инвестировали Hyundai и Kia. Они вложили €100 млн и получили 3,33% в стартапе. В ходе сделки компания была оценена в €3 млрд и стала одним из самых дорогих британских стартапов. Свердлов рассказал РБК, что UPS участвовала в том же раунде, что Hyundai и Kia.

Свердлов основал Arrival в 2015 году. Первым и основным инвестром компании является фонд Kinetik, бенефициаром которого выступает Свердлов. Arrival производит программное обеспечение, компоненты, новые материалы и модульные платформы для электромобилей.

Фото: arrival.com