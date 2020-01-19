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Hyundai и Kia вложили €100 млн в автомобильный стартап экс-главы Yota

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation вложили €100 млн в британскую Arrival, разрабатывающую технологии для электромобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.

Hyundai и Kia вложили €100 млн в автомобильный стартап экс-главы Yota

Стартап Arrival основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов. В ходе сделки компания была оценена в €3 млрд. Hyundai и Kia получили в стартапе 3,33%.

До сделки с Hyundai и Kia единственным акционером Arrival был фонд Kinetik, бенефициаром которого выступает Свердлов, рассказал РБК источник, знакомый с условиями сделки. По его словам, в ходе этого раунда инвестицию в Arrival также сделала компания Gemcorp, принадлежащая экс-главе международного бизнеса «ВТБ Капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs и Merrill Lynch Атанасу Бостанджиеву.

Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний. Технологии Arrival помогут южнокорейским автопроизводителям достичь целей, недавно поставленных в стратегии Hyundai Motor до 2025 года (предполагает продажу 670 тысяч электромобилей ежегодно, попадание в первую тройку производителей электромобилей к 2025 году и другое).

Arrival была создана в 2015 году и за это время разработала собственное программное обеспечение, компоненты, новые материалы и модульные платформы для электромобилей. Это позволит компании создать модели второго поколения, указано в сообщении.

Электромобили первого поколения — это существующие автомобили на горючем топливе, модифицированные с помощью замены бензинового или дизельного двигателя электрическим. Технология второго поколения позволяет производить электромобили дешевле, уверяют в компании: модели, выпущенные по технологии стартапа, будут продаваться по той же цене, что и аналоги с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и обойдутся в обслуживании до 50% дешевле.

В краткосрочном перспективе основные рынки для Arrival — Северная Америка (США) и Европа, в долгосрочном — выход в Азию. Стратегическое партнерство позволит компаниям развивать электромобили второго поколения в мировом масштабе, заявил Свердлов.

Фото: Unsplash

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