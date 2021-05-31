«Газпромбанк» и художник Либерти создали арт-кирпич из пластиковых карт и выпустили под него NFT-токен

«Газпромбанк» в коллаборации с художником и промышленным дизайнером Мишей Либерти (Михаил Цатурян) создали арт-объект в виде кирпича из переработанных пластиковых банковских карт и конвертировали его в NFT-токен. Об этом RB.ru рассказали в банке.

Арт-объект создан из измельченных пластиковых карт, он символизирует отказ от пластика и переход к экологичным финансам с помощью цифровых карт, носимых устройств и приложений партнеров с интегрированной в них цифровой картой.

«Кирпич LIBERTILE X GPB является физической копией одноименного NFT-токена и символизирует процесс перехода от пластиковых носителей к электронным платежным системам, что, на мой взгляд, является значимым событием человеческой истории. Помимо очевидных удобств, которые дает нам эта технология, она еще и помогает сделать нашу планету чуточку чище. Концептуально проект LIBERTILE представляет из себя культурный код человечества, "разобранный по кирпичикам"» — сообщил Либерти.

Физическое воплощение арт-объекта было передано в корпоративную коллекцию предметов искусства, посвященной искусству «новой» России — с начала 1990-х годов по сегодняшний день.

«Мы как системообразующий банк большое внимание уделяем ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление — прим. RB.ru). Переход от пластика к цифре — это не только поведение ответственного банка, это прежде всего удобство и польза для клиентов», — отметил вице-президент, начальник департамента карточных продуктов и услуг «Газпромбанка» Дмитрий Лепехин.

Ранее банк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития для формирования целей и задач по социальным, экологическим и экономическим направлениям.

Изображения: «Газпромбанк»