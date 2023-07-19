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Разработчик решений в области информационной безопасности «Артсофт» остановит бизнес в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель и гендиректор разработчика решений в области информационной безопасности «Артсофт» Артур Закиров объявил о приостановке работы компании в России.

Разработчик решений в области информационной безопасности «Артсофт» остановит бизнес в России

«Я являюсь генеральным директором и единственным учредителем российской ИТ-компании, работающей в области информационной безопасности — "Артсофт" <…>. Мной принято решение об остановке деятельности моего бизнеса в России», — сообщил Закиров на своей странице в Twitter.

Он добавил, что принял такое решение из-за боевых действий России на Украине и отметил, что в день начала спецоперации находился в Дубае с семьей и решил не возвращаться.

  • «Артсофт» — это системный интегратор в области корпоративной безопасности. Оказывает услуги по консалтингу в области безопасности, проектированию систем защиты, внедрению средств защиты и подсистем корпоративной защиты, а также занимается технической поддержкой таких систем.
  • ООО «Артсофт» было учреждено в июле 2020 года, единственным владельцем и генеральным директором является Артур Закиров. Численность сотрудников, согласно данным системы «Контур.Фокус», составляет 11 человек. Выручка по итогам 2022 года составила 90 млн рублей, сократившись на 25% год к году. 
  • Компания имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ на деятельность в области защиты информации и входит в реестр IT-компаний Минцифры. По данным Закирова, среди клиентов — «Роскосмос», «Росатом», «Уралхим» и другие компании.

Фото на обложке: Unsplash

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