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«Аскон» приобрел контрольную долю «Про текнолоджиз»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Крупнейший российский разработчик инженерного софта «Аскон» и ряд совладельцев компаний, входящих в группу, приобрели контрольную долю в компании «Про текнолоджиз», которая будет работать под маркой «Аскон-ПроТех». Занимавшаяся ранее внедрением решений мировых вендоров по проектированию и управлению жизненным циклом продуктов компания теперь бросит все силы на разработку инструментов, призванных упростить процессы импортозамещения и перехода отечественных предприятий на российское ПО.

«Аскон» приобрел контрольную долю «Про текнолоджиз»

На обновление данных в системе «СПАРК-Интерфакс» обратили внимание «Ведомости». Сумму сделки представители «Аскона» изданию не уточнили.

В группу «Аскон», заказчиками которой выступают «Росатом», «Ростех», «Уралвагонзавод» и пр., на сегодня входят АО «Аскон», УК «Аскон», «Аскон девелопмент», «Аскон комплекс» и другие компании, число которых скоро пополнит и «Аскон-ПроТех» (АСКОН-Проектные технологии).

Последние годы группа компаний показывает стабильный рост: на 40% с 2 млрд до 2,8 млрд рублей в 2021 году, на 35%, с 2,8 млрд до 3,8 млрд рублей в 2022 году (отчетность 2023 года пока не раскрывалась).

В результате сделки разработчик сформирует «самую крупную на рынке команду по системной интеграции в сфере PLM — сейчас в нее входят 5 региональных центров с офисами в 30 городах и более 600 специалистов», как следует из заявления компании

Фото на обложке: Аскон

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