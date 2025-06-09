Для 48% стартаперов критически важно сохранить контроль над управлением после M&A (процесса слияний и поглощений). При этом 19% предпринимателей в этом случае готовы покинуть компанию, следует из опроса, проведенного банком «Точка» и «Акселератором ФРИИ» среди 48 стартапов из различных областей, включая IT, AI, FinTech и SaaS. Русбейс изучил результаты исследования.

Каждый пятый предприниматель покинет свой стартап в случае поглощения

https://rb.ru/news/startap-poglosheniye/

Новости