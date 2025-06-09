Каждый пятый предприниматель покинет свой стартап в случае поглощения
Для 48% стартаперов критически важно сохранить контроль над управлением после M&A (процесса слияний и поглощений). При этом 19% предпринимателей в этом случае готовы покинуть компанию, следует из опроса, проведенного банком «Точка» и «Акселератором ФРИИ» среди 48 стартапов из различных областей, включая IT, AI, FinTech и SaaS. Русбейс изучил результаты исследования.
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Барьеры. Среди основных препятствий при осуществлении M&A 27% стартапов выразили опасение потерять контроль над бизнесом. Другие значительные барьеры включают недостаточную оценку стоимости бизнеса и сложности интеграции команд — по 19% каждый.
Привлекательные стороны. 34% опрошенных считают, что слияния и поглощения могут предоставить доступ к клиентским базам инвестора. 25% отметили возможность интеграции с инфраструктурой крупной компании как важный фактор для успешной сделки. Также каждого четвертого стартапера привлекает репутационная ценность сотрудничества.
Условия M&A. Представители стартапов стремятся к заключению сделки на сумму от 50 млн до 200 млн рублей. Четверть из них готовы продать миноритарную долю (менее 50% в капитале компании). Продать стартап целиком готовы 17%, а контрольный пакет акций — 5%.
- Уменьшение числа сделок с иностранцами привело к подорожанию активов на российском рынке M&A. В конце сентября прошлого года показатели все еще отличались от докризисных из-за нестабильной экономической ситуации, санкций и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России.
Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock / FOTODOM
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