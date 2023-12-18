«Большая пятерка» маркетплейсов создаст Ассоциацию цифровых платформ. Ее участники – Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» – займутся в частности развитием платформенной экономики. Регистрация ассоциации ожидается к концу года.

Пять ведущих российских маркетплейсов создадут Ассоциацию цифровых платформ. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей компаний. В «большую пятерку» маркетплейсов входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет».

Участники ассоциации займутся развитием платформенной и цифровой экономик, а также вопросами регулирования платформенной занятости и налогообложения.

«Вместе с другими компаниями мы сможем выработать подходы к ключевым на данный момент вопросам отрасли: трудовые отношения, налоговые отношения, торговля и гармонизация международного законодательства в рамках ЕАЭС», – отметил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

В Минюст уже поданы уставные документы для регистрации ассоциации. Завершение регистрационного процесса ожидается до конца года. Председателем ассоциации может стать глава национального ESG-альянса Андрей Шаронов, непосредственным руководителем – Юрий Богданов.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о перспективах выхода компании на IPO. Компания не планирует выходить на биржу, поскольку работа Wildberries в качестве частной компании более выгодна клиентам площадки, сказала Бакальчук.

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