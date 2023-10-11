В РФ появилась Ассоциация промышленного майнинга

В России появилась Ассоциация промышленного майнинга. Ее учредили Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал», которые занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют.

Участники ассоциации планируют «обелить» отрасль и легально ввозить оборудование для криптовалют и подключать его к энергетической инфраструктуре, пишут «Ведомости».

Директор по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олег Огиенко предложил относить к отрасли промышленного майнинга предпринимателей, которые являются операторами дата-центров для майнинга потребляемой мощностью свыше 5 МВт, потребляют и оплачивают электрическую энергию по тарифу для бизнеса, а также осуществляют легальный ввоз в страну и эксплуатацию в дата-центрах майнингового оборудования.

Создатели организации намерены вести активный диалог с регуляторами и создать в России условия для развития белого майнинга. В частности, планируется ввести промышленный майнинг в правовое поле с прозрачным регулированием и установить промышленный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для майнинговой деятельности, разработать отвечающее мировым стандартам налогообложение, а также разработать и внедрить отраслевые, технологические и бизнес-стандарты.

Одним из ключевых направлений деятельности ассоциации является защита добросовестных участников рынка от конкуренции со стороны серых и черных майнеров и борьба с недобросовестной конкуренцией во всех ее проявлениях, сообщил гендиректор «Интелион майн» Тимофей Семенов. Среди других задач — легальный ввоз оборудования для майнинга криптовалют и подключение к энергетической инфраструктуре, добавил Огиенко.

В дальнейшем ассоциация предоставит майнерам и другим участникам отрасли платформу для коллективной защиты своих интересов и прав, говорит основатель Promminer Тимофей Кузьменко. Она может представлять членов объединения в различных ситуациях, включая юридические споры и переговоры с третьими сторонами, заключил он.

Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года, поправки собирались принять в первом чтении в декабре, но документ еще не прошел эту стадию. В доработанном виде поправки к закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» планировалось принять во втором и третьем чтениях в январе 2023 года.

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