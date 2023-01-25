В Госдуме обсуждают налог на майнинг криптовалют от 7 до 20% — «Известия»

Форма налогообложения в рамках законопроекта о майнинге еще обсуждается, планируется установить либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7 до 15%, либо налог на прибыль в размере 20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Депутат отметил, что в сфере добычи криптовалют заняты тысячи, если не десятки тысяч людей, и многие из них хотели бы легализовать свой бизнес. Аксаков сообщил, что уже сейчас есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги на сделки с криптовалютами. Он уверен, что майнинговые компании также обращаются и хотят работать в правовой среде.

Минфин также считает справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, сообщил изданию представитель министерства. Там отметили, что Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности.

Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму в ноябре, поправки собирались принять в первом чтении в декабре 2022 года, однако документ еще не прошел эту стадию. В доработанном виде поправки к закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» планировалось принять во втором и третьем чтениях в январе 2023 года.

Как сообщалось ранее, Госдума в начале 2023 года также собиралась рассмотреть возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может быть создана российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру.

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