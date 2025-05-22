Производитель соуса Astoria откажется от выпуска макарон
Группа «Русагро» официально объявила о завершении производства макарон, избавляясь от этой категории товаров «из-за сниженной эффективности». На отчет агрохолдинга за 2024 год, в котором размещена информация, обратил внимание Shopper’s.
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Макароны были добавлены в ассортимент «Русагро» после приобретения Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) в 2023 году, когда агрохолдинг купил 50% акций и получил контроль над комбинатом. НМЖК известен производством соусов и растительных масел, однако макароны под маркой Astoria, представленные в продаже, производили сторонние компании. Комбинат только фасовал их под собственной маркой, уточнил топ-менеджер одной из компаний по выпуску макаронных изделий.
Он отметил, что для «Русагро» выпуск макарон является непрофильной деятельностью. В условиях отсутствия собственного производства рентабельность данного направления оказывается низкой. В планах компании — сосредоточиться на более прибыльных сегментах, в частности, развивать ассортимент потребительских товаров с высокой добавленной стоимостью и увеличивать объемы продаж в розничной сети.
- «Русагро» в первую очередь ориентирована на b2b-сегмент, который составляет около 75% ее продаж. Компании принадлежат сахарные бренды «Русский сахар» и «Чайкофский», мясные продукты «Слово мясника», майонез «Мечта хозяйки», масло «Россиянка» и др.
- В конце февраля Русбейс писал, что российские производители макарон сталкиваются с ростом себестоимости из-за подорожания сырья. По словам зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, оптовая стоимость муки высшего сорта выросла почти на 16% за год, достигнув 26,2 тыс. рублей за тонну.
Фото на обложке: Volkova / Shutterstock / FOTODOM
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